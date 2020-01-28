Казахстан временно приостановит движение поездов в Китай

БАКУ/Trend/ - В настоящее время Казахстан проводит процедуры по временному приостановлению движения пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Урумчи – Алматы и Алматы - Нур-Султан – Урумчи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ, Железные дороги Казахстана).

Согласно сообщению, КТЖ предпринимаются профилактические меры в связи с распространением коронавируса в КНР.

«Национальным перевозчиком разработана инструкция для начальника пассажирского поезда при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом, регламентирующая порядок действий начальника поезда при выявлении заболевшего. На постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками», - говорится в сообщении.

Также в КТЖ усилен контроль за провозом ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По состоянию на 28 января 2020 года, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 4,415 тысячи человек, из них 106 скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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