Сеул выделит экстренные займы лоукостерам, несущим потери из-за вируса

Транспорт 17 февраля 2020 08:05 (UTC+04:00)
Сеул выделит экстренные займы лоукостерам, несущим потери из-за вируса

Правительство Южной Кореи планирует предоставить экстренные кредиты на 300 миллиардов вон (примерно 250 миллионов долларов) бюджетным южнокорейским авиаперевозчикам, несущим убытки из-за падения спроса и отмены рейсов в Китай в связи с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство транспорта РК.

По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта РК, количество рейсов южнокорейских авиакомпаний на маршрутах в Китай после эпидемии коронавируса снизилось на 77%, а объем средств авиакомпаний, потраченных на возврат денег за билеты в последние три недели составляет примерно 300 миллиардов вон.

"Темпы снижения количества авиапассажиров, вызванного вспышкой коронавируса, намного быстрее, чем снижение, вызванное тяжелым острым респираторным синдромом SARS в 2003 году и ближневосточным респираторным синдромом MERS в 2015 году. Бюджетным авиакомпаниям будет предоставлена недостающая ликвидность на сумму 300 миллиардов вон", - говорится в заявлении министерства.

Правительство Южной Кореи планирует дать авиакомпаниям по меньшей мере трехмесячную отсрочку платежей за использование аэропортов и других объектов, а также введет более низкие эксплуатационные сборы в зависимости от уровня воздействия коронавируса на их деятельность каждой конкретной компании. Оплату штрафов также отложат на один год.

Если спрос на полеты в Китай не восстановится в первой половине этого года, то с июня могут ввести 10% скидку для платы за приземление. Еще на два года будет продлена 50% скидка на техобслуживание и техосмотр самолетов.

Также будут приняты административные меры, позволяющие авиакомпаниям изменять свои бизнес-планы, создавать альтернативные маршруты и выполнять нерегулярные рейсы, для компенсации низкого спроса на билеты в Китай. Компаниям в конце февраля дадут разрешение на открытие новых рейсов по альтернативным направлениям, например во Францию (Париж), Португалию (Лиссабон), Венгрию (Будапешт), Египет (Каир).

Первым делом, правительство предоставит недостающую ликвидность авиакомпаниям, которым не хватает средств на возврат билетов.

Как сообщало агентство Рёнхап, крупнейшие корейские авиакомпании не планируют до конца марта возобновлять остановленные рейсы в Китай на непопулярных маршрутах.

Ранее сообщалось, что корейские авиаперевозчики в связи с вирусом стали сокращать количество рейсов в Китай. Главная авиакомпания страны Korean Air заявила, что приостановит рейсы на восьми из своих 31 маршрутов в Китай и сократит количество рейсов на оставшихся 23 маршрутах. Местный лоукостер (LCC) Eastar Jet также прекратил выполнять рейсы по шести из 11 своих маршрутов в Китай до дальнейшего уведомления.

До этого компании Asiana Airlines и Jeju Air также сообщили о приостановке в феврале своих наименее популярных рейсов в Китай. Asiana Airlines отменила рейсы на шести маршрутах в Китай, сократила их количество еще на 15 маршрутах, оставив без изменений только полеты по пяти самым популярным направлениям. Jeju Air постепенно приостановила полеты по семи из 17 своих маршрутов в Китай с 29 января. Она также прекратила рейсы в Макао с 7 февраля и планирует отменить полеты с острова Чеджу в Гонконг с 19 февраля.

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