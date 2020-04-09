Delta Airlines приостановила регистрацию пассажиров на средние места в условиях пандемии

Американская авиакомпания Delta Airlines временно прекратила автоматическую регистрацию пассажиров на средние места в попытке обеспечить социальную дистанцию. Как сообщается в среду на сайте компании, такие меры были приняты на фоне угрозы распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении уточняется, что выбор мест по центру при бронировании билетов будет недоступен с 13 апреля. Пассажиры смогут выбрать лишь места у иллюминатора или у прохода. При этом семейные пары или другие пассажиры, предпочитающие провести полет на соседних креслах, должны будут заранее предупредить об этом сотрудников авиаперевозчика или заявить о своем намерении на стойке регистрации в аэропорту.

Вместе с тем руководство компании уточнило, что снижает максимально возможное число пассажиров на своих рейсах. Кроме того, временно недоступна возможность заранее и в автоматическом порядке повысить уровень обслуживания на борту, рассчитанная на постоянных клиентов авиакомпании. Действие ограничений рассчитано до 31 мая.

Ранее американские авиакомпании, в том числе Delta Airlines и American Airlines, на фоне пандемии заявили о намерении приостановить выполнение около 40% внутренних рейсов. Объем международных авиаперевозок Delta Airlines сократится более чем на 80% в ближайшие два-три месяца.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 423 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 14 тыс. человек.