Узбекистан и Казахстан строят совместный центр торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан определили место строительства международного центра торгово-экономического сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на Новостное Агентство LS.

По информации ведомства, он будет находиться в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк" по обе стороны государственной границы. Протокол о создании центра был подписан 26 февраля 2020 года.

Международный центр торгово-экономического сотрудничества будет создаваться в несколько этапов.

Первый этап предусматривает проведение изысканий на земельных участках, отведенных под строительство центра, разработку единого технико-экономического обоснования (ТЭО) и принятие соответствующих нормативно-правовых документов.

После завершения данных мер планируется перейти ко второму этапу – проектирования и строительства.

Международный центр торгово-экономического сотрудничества будет состоять из нового пункта пропуска, где будут расположены государственные контрольные органы, а также центр обслуживания населения и предпринимателей, транспортно-логистического центра и коммерческих объектов центра.

"Более точную потребность в инфраструктуре, а также объемы, источники и механизмы финансирования будут определяться сторонами в рамках разработки ТЭО строительства центра самостоятельно. Сейчас проводится работа по определению инвестора первой очереди работ по строительству международного центра торгово-экономического сотрудничества от казахстанской стороны", говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сроки запуска центра будут определены после завершения подготовительного этапа.

Отмечается, что Казахстан заинтересован в скорейшем переходе к этапу строительства. Однако текущая эпидемиологическая обстановка в регионе негативно повлияла на график работ по созданию этого центра.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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