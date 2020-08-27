В казахстанском порту Актау многократно выросла перевалка контейнерных грузов

БАКУ /Trend/ - По итогам семи месяцев 2020 года, в казахстанском порту Актау было перевалено свыше 1,3 миллиона тонн нефти, что на пять процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года (1,2 миллиона тонн), сообщили в четверг Trend в порту Актау.

В порту сообщили, что объем перевалки зерна составил 373,4 тысячи тонн, что на 14 процентов меньше, чем в аналогичный период 2019 года (433,9 тысячи тонн). В свою очередь, объем перевалки металла составил 9,5 тысячи тонн против 44,8 тысячи тонн в аналогичный период 2019 года (сокращение на 78 процентов).

Перевалка других грузов составила 281,6 тысячи тонн, что на семь процентов больше, чем 264,3 тысячи тонн в аналогичного периода прошлого года. В отчетном периоде 2020 года в порту также было перевалено 1,941 тысячи тонн паромных грузов, перевалка которых не осуществлялась в прошлом году.

Таким образом, общий объем грузов переваленных в порту Актау в первые семь месяцев 2020 года составил 1,979 миллиона тонн, что на 1 процент больше, чем в аналогичный период прошлого года (1,977 миллиона тонн).

В порту также отметили, что свыше 122,4 тысячи тонн было перевезено контейнерами, что впятеро превышает объем перевозок в прошлом году (24,4 тысячи тонн).

Отметим, что в настоящее время в Казахстане три морских порта оказывают услуги судам различного тоннажа: Актау, Баутино и Курык.

Морской порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

Грузовой район "Баутино" в одноименном поселке является подразделением АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh