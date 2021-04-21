Ж/д оператор Азербайджана доставил свыше 50 контейнеров с грузом в бакинский порт

Транспорт 21 апреля 2021 12:19 (UTC+04:00)
Ж/д оператор Азербайджана доставил свыше 50 контейнеров с грузом в бакинский порт

БАКУ /Trend/ - Второй контейнерный поезд, отправленный из китайского порта Циндао, прибыл в порт Баку, сообщили Trend в среду в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

По данным ООО, 51 сорокафутовый контейнер из порта Актау (Казахстан) был доставлен в порт Баку фидерным судном «Baris», оператором которого является ООО «ADY Container».

"Десять контейнеров, входящих в состав блок-поезда, будут отправлены из Баку в Грузию, три - в Турцию", - добавили в ADY Container.

Отметим, что транспортировка грузов осуществляется в рамках сотрудничества между членами Транскаспийского международного транспортного консорциума - KTZ Express, ADY Container, GR Logistics and Terminals, а также "Китайских железных дорог" (CRCT).

Напомним, что первый контейнерный поезд по маршруту Циндао-Баку прибыл в Азербайджан в феврале этого года. До конца 2021 года ООО «ADY Container» планирует транспортировать около 50-ти контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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