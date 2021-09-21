Страны - участницы ж/д коридора БТК ведут совместные работы для запуска проекта на полную мощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция ведут совместные работы для запуска железнодорожного коридора Баку – Тбилиси – Карс на полную мощь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе встречи министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурамом Гурамишвили и сотрудниками государственных железных дорог Турции обсуждались вопросы организации и увеличения объемов транзитных грузоперевозок по БТК, строительства терминалов в Ахалкалаки и Карсе, пути решения существующих проблем и ряд других вопросов.

Напомним, что объём грузоперевозок по железнодорожному сообщению БТК, запущенному 30 октября 2017 года, непрерывно растёт. По коридору после начала эксплуатации перевезено 46 877 контейнеров, или более одного миллиона тонн грузов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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