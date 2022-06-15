Обсужден транзитный потенциал Ирана в рамках TRACECA

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ПС МПК TRACECA Асет Асавбаев и министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми обсудили вопросы использования безопасных и бесперебойных транзитных маршрутов, торгово-экономические отношения Ирана с другими странами-членами TRACECA, перспективы и транспортно-транзитный потенциал Ирана.

Как сообщили в среду Trend в TRACECA, Асавбаев отметил важность использования транзитных маршрутов Ирана.

«В силу геополитических условий растет объем грузов по маршруту Каспийское море - Азербайджан - Грузия и далее Черное море или через территорию Турции в Европу и обратно. Соответственно, важно диверсифицировать транспортные потоки», - сказал он.

Кроме того, Асавбаев подчеркнул, что с июня Туркменистан начал пропускать иностранные транспортные средства, в связи с чем в TRACECA проводится информирование перевозчиков об условиях проезда по маршруту Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция, с учетом возможностей, которые может представить Иран для развития транзита.

В свою очередь Гасеми отметил, что Иран, наряду со странами региона, готов увеличить объемы транзита и скорректировать тарифы, расширить региональное сотрудничество в области транспорта.

«Государства-члены TRACECA обладают особыми возможностями, каждое из них имеет свои особенности и геополитику. Вопрос региональных перевозок как в морском, так и сухопутном сообщении возможен во взаимодействии друг с другом. Наша страна как член TRACECA имеет свои особенности в коридорах Север-Юг, Восток-Запад, а также в морском секторе - в водах в Мазандаране и южных водах страны», - сказал министр.

Кроме того, стороны обсудили возможности присоединения Ирана к системе многосторонних разрешений TRACECA, оценку деятельности пунктов пропуска, применения концепции "горячей линии" и ряд других вопросов.

Были отмечены роль цифровизации и готовность TRACECA в содействии странам, включая Иран, во внедрении и применении на международных перевозках eTIR, eCMR, а также создание цифровой экосистемы.

Генсек TRACECA посетил крупнейший нефтеналивной порт Ирана на Каспии - Нека, а также ознакомился с инфраструктурой порта Амирабад, посетил строящийся железнодорожно-паромный причал и метеорологический центр.