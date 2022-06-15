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Планируются прямые авиарейсы из региона РФ в Азербайджан

Транспорт Материалы 15 июня 2022 12:29
Планируются прямые авиарейсы из региона РФ в Азербайджан

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Из Перми (Россия) планируется запустить прямые авиарейсы в Азербайджан.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал в ходе заседания регионального правительства министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

По его словам, сейчас краевые власти ведут переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых рейсов из Перми в несколько стран ближнего зарубежья.

"Речь идет полетах в Минск, Ташкент, Бухару, Баку и Ереван. Также планируется расширение внутренних направлений. Так, рассматривается вопрос о запуске самолетов из Перми в Челябинск и Владикавказ", - говорится в сообщении российских СМИ.

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