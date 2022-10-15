Страны TRACECA запустили пилотные грузоперевозки с использованием глобального транзитного документа

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы TRACECA запустили первые пилотные перевозки грузов с использованием глобального транзитного документа (GTrD), сказали в субботу Trend в пресс-службе Постоянного секретариата межправительственной комиссии TRACECA.

По данным источника, накануне состоялось третье заседание рабочей группы по тестированию проекта GTrD.

"В рабочую группу входят представители государственных органов, таможенных ведомств стран-членов TRACECA из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Туркменистана. Повестка дня заседания охватила обсуждения и информацию по ключевым вопросам - запуск пилотного проекта GTrD, программа обучения и "Техническое соглашение с TradeLens", информация о едином центре по управлению пилотным проектом и порядок организации сбора и обработки поступающей информации, в том числе разработка специального веб-сайта этого проекта, программного интерфейса (API), информационная работа по обработке поступающей информации и ряд других вопросов", - сказали в TRACECA.

Кроме того, в ходе заседания были также затронуты вопросы в области обучения работе на платформе Tradelens для потенциальных участников пилотных перевозок.

Отметим, что проведение очередного четвертого заседания рабочей группы предварительно намечено на январь 2023 года. Ожидается рассмотрение итогов первых пилотных перевозок с использованием GTrD.