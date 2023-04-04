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"Белавиа" увеличивает частоту рейсов из Минска в Баку

Транспорт Материалы 4 апреля 2023 15:00 (UTC +04:00)
"Белавиа" увеличивает частоту рейсов из Минска в Баку

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - С 26 апреля 2023 года авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить частоту рейсов в Баку.

Об этом сказала во вторник Trend сотрудник пресс-службы "Белавиа" Юлия Спичукова.

По ее словам, число рейсов по маршруту Минск - Баку - Минск будет увеличено до шести раз в неделю.

"Полет по этому маршруту в одну сторону составляет 3 часа 30 минут. Перелеты осуществляются на комфортабельных авиалайнерах различных типов. На сегодня число рейсов по этому маршруту составляет четыре раза в неделю", - сказала она.

Отметим, что на сегодня полеты по маршруту Минск - Баку - Минск выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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