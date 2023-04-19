Растет конкурентоспособность азербайджанских грузоперевозчиков на международном уровне

БАКУ /Trend/ - Реализация в Азербайджане положений Хартии качества международных автомобильных грузовых перевозок позволит увеличить число международных грузоперевозчиков, операторов и профессиональных водителей.

Об этом сказали в среду Trend в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, доля национальных перевозчиков на рынке международных перевозок, особенно в перевозках в страны Европы, значительно увеличится и будет обеспечена их конкурентоспособность на международном уровне.

"На заседании автотранспортной группы международного транспортного форума было принято решение о внедрении в Азербайджане требований Хартии качества международных автомобильных грузовых перевозок, реализованной в рамках Многосторонней системы квот Конференции министров транспорта Европы, участником которой является Азербайджан. Авторитетным международным учреждением было признано, что регулирование и управление международными перевозками в Азербайджане организовано в соответствии с самыми высокими международными требованиями. Операторы международных грузоперевозок, зарегистрированные в Азербайджане с многосторонними и многократными годовыми бланками разрешений, выдаваемыми Международным транспортным форумом, осуществляют перевозки грузов в 43 страны Европы и обратно", - сказали в госагентстве.

Отметим, что бланки разрешений – это вид документа, который определяется соглашением между странами в соответствии с объемом перевозок и используется для выполнения международных грузоперевозок. Обмен этим документом осуществляется между двумя странами на паритетных началах, определяемых исходя из квот, в зависимости от объема перевозок между странами.