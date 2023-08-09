Бельгийская авиакомпания планирует запуск грузовых рейсов через Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Бельгийская авиакомпания Challenge Airlines планирует выполнять грузовые рейсы по маршруту Нинбо (Китай) - Ашхабад (Туркменистан) - Льеж (Бельгия).

Как сообщил Trend официальный источник, этот вопрос обсуждался между послом Туркменистана в Бельгии Сапаром Пальвановым и руководством компании Challenge Airlines с участием представителей агентства "Türkmenhowaýollary" (Туркменские авиалинии).

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы логистики, включая процедуры запуска рейсов этой компании через Туркменистан, визовую поддержку и другие вопросы. В то же время они четко подтвердили свою готовность организовать эффективное сотрудничество между Challenge Airlines и гражданской авиацией Туркменистана.

Challenge Airlines, основанная в апреле 2017 года и базирующаяся в аэропорту Льежа, Бельгия, специализируется на грузовых авиаперевозках, охватывающих территории Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки. Компания также работает в сфере поставок нестандартных грузов, включая товары с регулируемой температурой, автомобильную и аэрокосмическую продукцию, а также перевозку животных.