ADY Container представило бизнес-клиентам альтернативный трансконтинентальный маршрут

БАКУ /Trend/ - ООО "ADY Container", дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), представляет бизнес-клиентам альтернативный трансконтинентальный маршрут с целью своевременной доставки грузов в пункты назначения на период ремонтно-восстановительных работ, ведущихся на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом сообщили в четверг Trend в ООО "ADY Container".

Так, по новому маршруту грузы будут доставляться судами из турецких портов Дериндже, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвьяп в грузинские порты Поти и Батуми. В этих портах будет осуществлена перевалка контейнеров на платформы, и они по железной дороге будут отправлены в Бакинский порт. Затем грузы будут доставлены в порты Актау в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане, а оттуда по железной дороге - в пункты назначения в Центральной Азии.

Напомним, что в январе-июле 2023 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 128,3 миллиона тонн, что на 6,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года

Новое железнодорожно-морское сообщение обеспечит целостность цепочки снабжения на период ремонтно-восстановительных работ на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.