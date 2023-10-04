Азербайджан, Грузия и Узбекистан подписали меморандум в сфере таможенного дела

БАКУ /Trend/ - В Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации (ВТО) в Баку в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными органами Азербайджана, Грузии и Узбекистана. В результате подписания меморандума планируется реализация тестового этапа усовершенствованной транзитной системы и общего информационного обмена, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в мероприятии приняли участие уполномоченные представители и эксперты таможенных служб Азербайджана, Узбекистана и Грузии, а также Азиатского банка развития.

Сообщается, что целью встречи является создание благоприятных условий для развития международной торговли, упрощение транзитных процедур для ускорения перемещения товаров через государственные границы.

Отметим, что на трехдневном мероприятии пройдут презентации и дискуссии о важности развития эффективных режимов транзита, а также усилении транзитного потенциала для увеличения торговли в регионе.

Напомним, что в марте текущего года в Баку между руководителями таможенных служб стран, расположенных на маршруте Среднего коридора, состоялись эффективные обсуждения по вопросам упрощения транзита, а также осуществления таможенных операций в электронной среде на основе безбумажного документооборота.