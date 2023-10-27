БАКУ /Trend/ - В России рассмотрели возможности использования МТК "Север-Юг" для выхода на азербайджанский рынок, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным представительства минпромторга России в Азербайджане, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов принял участие в формате видеоконференцсвязи в работе сессии международного форума "Международный транспортный коридор "Север – Юг" – новая концепция. Быстрый выход на премиальные рынки Востока, Азии, Африки и Индии".

Сообщается, что в форуме, который прошел в Астрахани, приняли участие губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин, представители государственных структур, внешнеторговых компаний, промышленности и сельского хозяйства, банковской сферы и логистики из более чем 10 стран

Выступая на форуме Руслан Мирсаяпов подчеркнул значимость Азербайджана как перекрестка транспортных коридоров и рассказал о перспективах, которые открываются перед российскими предпринимателями при использовании транзитного потенциала Азербайджана, и возможностях промышленного сотрудничества.

Торговый представитель отметил хорошую инфраструктуру Азербайджана и принимаемые меры государственной поддержки, а также сообщил о возможности размещения производства на территории промышленных парков и первой на Южном Кавказе Свободной экономической зоны Алят.

Кроме этого, торгпред рассказал о том, что продукция компаний, разместивших производство на территории Азербайджана, может экспортироваться как на восток, так и на запад.

Подытожив свое выступление, торгпред назвал примеры успешной работы российских компаний, осуществляющих свою производственную деятельность на территории Азербайджана и пригласил заинтересованные предприятия Российской Федерации рассмотреть промышленные площадки Азербайджана для совместного сотрудничества.