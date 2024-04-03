Российская авиакомпания запустит прямые рейсы в Баку из аэропорта "Жуковский"

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 апреля запускает регулярные прямые рейсы в Баку из аэропорта "Жуковский", сообщает в среду Trend.

Согласно данным авиакомпании, полеты по маршруту "Жуковский" - Баку будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и субботам.

Отметим, что ранее сообщалось, что первый рейс по данному маршруту планировался 8 февраля, но не состоялся, так как все нюансы по осуществлению этих полетов не согласованы.

В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана пояснили, что заявка от "Уральских авиалиний" поступила поздно, и требуется время на ее согласование со стороны органов гражданской авиации Азербайджана.

Напомним, что в феврале 2024 года Азербайджан посетили 45 821 турист из России, что на 30,67 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года. В январе-феврале текущего года Азербайджан посетили 91 397 туристов из России, что на 21,45 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года (75 256 человек).

В 2023 году Азербайджан посетили 2 086 548 иностранных граждан, что более чем на 30,2 процента превышает показатель 2022 года (1 602 600), а из России - 625 106 человека, что на 39,9 процента превышает показатель 2022 года (446 831 человек).

Стоит также отметить, что в целом за 2017-2023 годы Азербайджан посетило 4 218 781 граждан России (в 2017 году - 853 082, 2018 - 878 391, 2019 - 932 198, 2020 - 225 214, 2021 - 257 959, 2022 - 446 831 и в 2023 году - 625 106).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!