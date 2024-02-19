Рейсов "Жуковский - Баку" от "Уральских авиалиний" в феврале не будет, идет согласование

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца февраля не будет выполнять рейсы по маршруту "Жуковский" (один из аэропортов Москвы) - Баку, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу данной российской авиакомпании.

"Пока у нас нет разрешения на выполнения рейсов по данному маршруту. Все ранее намеченные рейсы на февраль отменены", - пояснили в "Уральских авиалиниях".

Данная российская авиакомпания должна была с 8 февраля выполнять рейсы по маршруту "Жуковский" -аэропорт Гейдар Алиев", но выяснилось, что все нюансы по осуществлению этих полетов не согласованы.

В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана пояснили, что заявка от "Уральских авиалиний" поступила поздно, и требуется время на ее согласование со стороны органов гражданской авиации Азербайджана.

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