В Таджикистане подсчитывают ущерб от ливней и селей

В Таджикистане специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный в результате сильных ливней, прошедших 5 апреля практически по всей территории страны, сообщает Trend со ссылкой на tj.sputniknews.ru

"Уязвимыми перед стихией оказались не только жители горных регионов, но и Душанбе, где на некоторое время основные дороги были затоплены и передвижение по ним было невозможно", - сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуация и гражданской обороне Таджикистана.

В частности, обильные дожди спровоцировали сход селя в нескольких районах страны. Ливни спровоцировали паводки и сход селя в Ванджском, Дарвазском, Темурмаликском, Муминабадском, Восейском, Ховалингском, Спитаменском, Матчинском районах, а также в Кулябе и Пенджикенте.

Пострадали приусадебные участки граждан. В Хатлонской области пострадали хлева и дровники жилых домов граждан.

В Турсунзаде обильные осадки стали причиной повышения уровня воды в реке Ширкент, в результате которой селевой паводок нанес урон частному дому, 11 вспомогательным пристройкам и 4 мостам села Дехвак.

Сель — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объема потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов.

В Узбекистане оползень прервал в субботу движение на участке железной дороги в Кашкадарьинской области.

По данным МЧС, 6 апреля в 02.08 (00.08 мск) на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области грузовой состав из 56 вагонов произвел вынужденную остановку, часть вагонов сошла с рельсов.

Из-за выпадения аномально интенсивных дождей и образовавшегося оползня на участке "Окработ-Дехканабад" сегодня ночью произошла просадка грунта на 2,5-3 метра.

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