В Таджикистане звучат предложения о переходе на персидский алфавит и смене названия госязыка

В Таджикистане снова предлагают отказаться от кириллицы и русского языка в республике, а так же отказаться от таджикского языка как государственного, переименовав его на «правильное и истинное название – фарси». Открытое письмо с этими предложениями к президенту республики Эмомали Рахмону и парламенту опубликовали накануне на своем сайте представители Персидской ассоциации, передает Trend со ссылкой на news-asia.ru

Общественная организация, объединяющая персоязычных ученых и интеллектуалов из различных стран, считает - только так можно спасти персидский язык на этом пространстве и дать доступ таджикистанцам к научным трудам и классическим произведениям литературы.

«Мы знаем, что до 1925 года язык жителей Фароруд (Междуречья) назывался фарси и вся литература, сотворенная на этом пространстве от Рудаки до Айни, называлась персидской литературой. Поэтому просим ради сохранения национальной целостности Таджикистана, развития национального самосознания и гордости таджиков, уважения интеллектуального наследия Таджикистана, сохранения языка и его прогресса и развития и соучастия во всех предметах гордости культуры все персоязычных народов мира официально признать правильное и истинное название языка - порси (фарси). С первых лет установления Советской власти теоретики Коммунистической партии России в целях укрепления границ и государственности на территориях, завоеванных царской Россией, а также в целях отрезания населения этих территорий от их исторических, географических и культурных корней сменили исторический персидский алфавит на кириллицу, чтобы закрыть новым поколениям доступ ко всем сокровищам культуры и литературы их предков...» - отмечается в письме. - «Пока не вернут исторический алфавит в Таджикистане, он не сможет укрепить свою связь со другими персоязычными народами и получить доступ к великим научным, техническим и культурным достижениям своих соплеменников. Поэтому просим принять программу поэтапного восстановления исторического алфавита в Таджикистане».

Так же, по мнению Персидской ассоциации, необходимо унифицировать все варианты персидского языка ( иранский, афганский, таджикский) и очистить его от «чужих слов», заимствованных преимущественно из русского языка, выступив против «врагов персидского языка». К слову, сам русский язык - даже в том состоянии, в котором он есть в РТ - предлагается изгнать из страны вовсе.

«Важнейшим фундаментом независимости каждой нации является ее культурное наследие, основанием культурного наследия является язык. Хотя Таджикистан и приобрел политическую независимость в 1991 году, русский язык до сих пор не уступил свое место национальному языку Таджикистана. Если персидский язык не является единственным в стране, то у страны нет доступа к культурной и национальной независимости. Поэтому просим предпринять законодательные меры для того, чтобы таджикско-персидский язык полностью заменил русский с целью обретения культурной и национальной независимости Таджикистана».

Официального комментария по поводу заявления пока нет.

Отметим, что вопрос о том, какой же язык республике нужен и какая письменность, поднимается не впервые. Исторически же у таджиков до прихода в регион советской власти действительно использовался для письменности персидский алфавит на основе арабской графики. В 1920-х годах таджикский язык переводится на латиницу, для упрощения языка и ликвидации безграмотности, а позже на кириллицу - ей пользуются до сих пор. Ряд языковых процессов происходил за это время и в Афганистане, и в Иране. В настоящее время различия между таджикским языком и вариантами персидского языка в соседних странах, как отмечается учеными, значительны и затрагивают фонетику и морфологию, так и синтаксис, лексику и семантику.

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