В результате схода селя и шквального ветра погибли два гражданина Таджикистана

Обильные дожди спровоцировали сход селей в некоторых районах Таджикистана. По данным пресс-центра КЧС Таджикистана, на территории страны сохраняется неустойчивая погода в виде интенсивных осадков, соответственно, сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

За минувшие сутки из-за шквалистого ветра на территории города Душанбе на автомашину марки "Daewoo Tico", упало дерево. В результате пассажир автомашины погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения.

А при выпасе скота из-за сошедшего селя на территории села Бахористон джамота Сешанбе Турсунзадевского района погиб 16-летний местный житель.

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