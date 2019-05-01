Таджикские автодорожники получили новую технику и оборудование

1 мая 2019 14:51 (UTC+04:00)

Подразделения министерства транспорта Таджикистана получили более два десятка единиц новой техники и оборудования для содержания автомобильных дорог, передает Trend со ссылкой на News.tj

Оборудование и техника предоставлены в рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития. В рамках проекта «Закупка оборудования и техники для содержания дорог» приобретено 23 единицы техники.

«В целом проект предполагает приобретение более 80 единиц оборудования и техники», - сообщили «АП» в Минтрансе. Техника и оборудование будет распределено среди государственных учреждений по содержанию дорог. ЕБРР на реализацию этого проекта выбелил более $5,2 млн. Половина этой суммы республике предоставили на безвозмездной основе, а еще половину – в качестве льготного кредита.

По данным Минтранса, до начала второго квартала этого года от общего бюджета проекта было освоено около $790 тысяч (15%).

Руководство транспортного ведомства во время ратификации заключенного с ЕБРР соглашения в нижней палате парламента отметило, что более 80% автодорожной техники, находящейся на балансе Минтранса, осталось в наследство от Советского Союза, и пришла в негодность, а ее ремонт и дальнейшая эксплуатация невозможны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года будет методическим пособием для госслужащих
Центральная Азия 09:39
Узбекистан запустил производство проволоки из углеродистой стали по китайским технологиям
Бизнес 30 апреля 20:04
В Бишкеке обсудили Стратегию развития образования до 2030 года
Центральная Азия 30 апреля 17:21
В аэропорту Душанбе за три месяца зафиксировано 70 случаев задержки рейсов
Центральная Азия 30 апреля 12:30
В Бишкеке торжественно отметили Всемирный день книги и авторского права
Центральная Азия 30 апреля 12:25
В Казахстане еще один претендент на пост президента начал сбор подписей
Центральная Азия 30 апреля 10:15
Лента новостей
Тысячи человек вышли на первомайские демонстрации в Берлине
В мире 15:48
Сколько в Азербайджане субъектов предпринимательства?
Бизнес 15:33
«Азерэнержи» повышает уровень надежности электростанции «Джануб» (ФОТО)
Энергетика 15:30
В Сирии заявили о желании стать частью проекта "Один пояс-один путь"
В мире 15:28
Разместите депозит в Bank Respublika и получите личную страховку в размере вклада.
Финансы 15:22
Unibank впервые в Азербайджане выдал онлайн бизнес кредит (Интервью)
Финансы 15:22
Календарь месяца Рамазан - 2019: правила соблюдения поста
Социум 15:21
В здании истфака МГУ открылись стенды, посвященные празднованию Дня победы в Баку (ФОТО)
Общество 15:06
В Баку празднуют Пасху (ФОТО)
Социум 15:03