Президент Туркменистана поздравил нового императора Японии

БАКУ/Trend/ - В посольстве Японии в Туркменистане в среду состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому императору Японии Нарухито.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение посольства Туркменистана в Азербайджане, по поручению президента Туркменистана, письмо было передано чрезвычайному и полномочному послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым.

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