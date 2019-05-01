Президент Туркменистана поздравил нового императора Японии

1 мая 2019 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В посольстве Японии в Туркменистане в среду состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому императору Японии Нарухито.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение посольства Туркменистана в Азербайджане, по поручению президента Туркменистана, письмо было передано чрезвычайному и полномочному послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым.

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