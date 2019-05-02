В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии

В Бишкеке открылась выставка знаменитого кыргызстанского эколога, философа и активиста, известного многим - Эмиля Шукурова, под названием «Инсайдер: Экология и Искусство», передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По словам автора, это попытка обозначить дуальность Шукурова и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель выставки частично кроется в ее названии – показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам: экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Шукуров посвятил всю свою жизнь исследованию и анализу окружающей нас среды и разработке стратегий и мер по ее сохранению. Он оказал огромное влияние не только на становление международного экологического движения, но также, находясь у истоков формирования современной экологии в республике, вдохновил тысячи кыргызстанцев принять активное участие в охране дикой природы. На сегодняшний день его смело можно назвать активистом, так как ни одна современная экологическая проблема не обошла его стороной. Он и по сей день активно выступает в СМИ и всевозможных экологических конференциях, круглых столах, проводит лекции и публичные выступления.

Центральной темой художественного творчества Эмиля Шукурова также является природа, изменчивая и непредсказуемая, гипнотизирующая затейливостью образов, и в то же время обезоруживающая своей наивной чистотой.

Выставка делится на два раздела Экология и Искусство, в каждом их которых есть несколько тематических подблоков: Горы, Водоемы, Реки, Деревья и Воздух.

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