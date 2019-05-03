В Таджикистане планируют заново открыть более 590 закрытых мечетей

3 мая 2019 09:26 (UTC+04:00)

Комитет религии Таджикистана направил список из 594 ранее закрытых мечетей в Исполнительный аппарат президента с просьбой возобновить их работу, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

По его словам, ранее аппарат президента просил их предоставить этот список.

«Мы получили письмо от аппарата президента по составлению списка мечетей, которые можно открыть. Такое решение принято со стороны президента страны в связи с многочисленными обращениями граждан. Речь идёт о закрытых мечетях в джамоатах», - сообщил источник.

По его словам, специальная комиссия изучила этот вопрос в регионах, на основе их решений и составлен список.

«В списке, в основном, мечети в далеких джамоатах и кишлаках, где нет альтернативы для совершения намаза. В этих местах жителям приходится идти в соседние кишлаки, что очень трудно, особенно для пожилых людей», - отметил источник.

Источник сообщил, что список согласуется с аппаратом президента, а также с руководством городов и районов страны. Их планировали открыть в начале священного месяца Рамазан, но точная дата открытия пока неизвестно.

За 2017 год в Таджикистане прекратили деятельность более 1700 мечетей. В 2018 году только в Согдийской области свыше 123 мечетей и медресе были отданы под социально-культурные учреждения — медпункты, швейные цеха, спортзалы и библиотеки.

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