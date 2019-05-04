В Кыргызстане военнослужащие нацгвардии посетили Ветеранов Великой Отечественной Войны

4 мая 2019 09:51 (UTC+04:00)

Военнослужащие Национальной гвардии Вооруженных Сил КР посетили ветеранов Великой Отечественной войны, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

«В преддверии празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 6 мая 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии во главе с гвардии полковником Калыйнуром Кулмановым, отдавая дань солдатам, отдавших жизнь за свободу будущих поколений и во имя процветания мира на земле, посетили ряд ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории г.Бишкек и Чуйской области», - говорится в сообщении..

В рамках данного мероприятия организовано посещение ветеранов на дому с вручением подарков и ведомственных медалей.

В своей речи ветеранам гвардии полковник К.Д.Кулманов отметил, что этот праздник – самый светлый и радостный праздник на земле, а память народа по сей день хранит моменты безмерных страданий тех далеких военных лет и то громадное мужество советских солдат, тружеников тыла, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой, а также, чтобы их всегда окружали любовь, уважение и забота близких.

Подобные мероприятия проводятся Национальной гвардией ежегодно, оказывается адресная помощь ветеранам ВОВ, а также приглашение их для встречи с военнослужащими в рамках военно-патриотического воспитания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Таджикистане на развитие источника «Чилучор чашма» будет выделено $2 млн
Центральная Азия 09:58
В Бишкеке продолжается мероприятие, приуроченное к 25-летию образования Ассамблеи народа Кыргызстана
Центральная Азия 3 мая 17:52
Национальный Банк Таджикистана в первом квартале продал 1 тонну золота
Центральная Азия 3 мая 17:39
Таджикистан с начала этого года получил от международных банков развития $98 млн
Центральная Азия 3 мая 14:23
Спикер Национального Собрания Венгрии посетит с визитом Кыргызстан в 2020 году
Центральная Азия 3 мая 14:19
Россия и Корея лидируют по денежным переводам в Казахстан
Финансы 3 мая 13:13
Лента новостей
Ученые впервые обнаружили следы слияния черной дыры и нейтронной звезды
В мире 11:10
Главы МИД стран ЕС встретятся с коллегами из стран «Восточного партнерства»
Политика 11:08
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на поставку деэмульгатора
Тендеры 11:00
Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400
В мире 10:59
Завтра в столице Азербайджана будет ограничено автодвижение на маршруте Бакинского марафона
Общество 10:54
Новый глава стамбульского муниципалитета отменил ряд мероприятий в месяц Рамазан
Турция 10:40
На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв
В мире 10:40
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 10:38
Кредитование регионов Азербайджана растет
Финансы 10:36