В Кыргызстане военнослужащие нацгвардии посетили Ветеранов Великой Отечественной Войны

Военнослужащие Национальной гвардии Вооруженных Сил КР посетили ветеранов Великой Отечественной войны, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

«В преддверии празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 6 мая 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии во главе с гвардии полковником Калыйнуром Кулмановым, отдавая дань солдатам, отдавших жизнь за свободу будущих поколений и во имя процветания мира на земле, посетили ряд ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории г.Бишкек и Чуйской области», - говорится в сообщении..

В рамках данного мероприятия организовано посещение ветеранов на дому с вручением подарков и ведомственных медалей.

В своей речи ветеранам гвардии полковник К.Д.Кулманов отметил, что этот праздник – самый светлый и радостный праздник на земле, а память народа по сей день хранит моменты безмерных страданий тех далеких военных лет и то громадное мужество советских солдат, тружеников тыла, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой, а также, чтобы их всегда окружали любовь, уважение и забота близких.

Подобные мероприятия проводятся Национальной гвардией ежегодно, оказывается адресная помощь ветеранам ВОВ, а также приглашение их для встречи с военнослужащими в рамках военно-патриотического воспитания.

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