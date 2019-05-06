В 2019 году экспорт нужно довести до 2 млрд. долларов США, заявил Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

6 мая 2019 15:23 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил о необходимости повысить в 2019 году уровень экспорта до 2 млрд. долларов, а внешнеторговый оборот - до 7 млрд. долларов США, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По его словам, по итогам 2018 года сумма экспорта составила 1,7 млрд. долларов, а внешнеторговый оборот 6,7 млрд. долларов.

Абылгазиев рассказал, что на первом месте по экспорту стоит золото из Кумтора, которое уходит в Великобританию 38%.

«На втором месте - легкая промышленность, на третьем – сельское хозяйство. У нас много возможностей для экспорта. Со стороны правительства тоже многое делается. Что нужно для экспорта? В первую очередь, облегченное налоговое обложение и финансирование. По налогообложению Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии. По финансированию мы работаем с Российско-Кыргызским фондом развития по поддержке сельского хозяйства», - добавил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительством поставлены оптимистичные цели по доведению среднего бизнеса в 2019 году до 60% и войти в 50 стран мира по версии Doing Business.

«Сейчас мы на 70 месте, за 2018 год мы улучшили свои позиции на 7 ступеней. Дай бог, до 2022 года мы войдем в 50 стран мира для легкого ведения бизнеса», - добавил премьер.

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