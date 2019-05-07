В Кыргызстане экспортеры получат доступ к льготному кредитованию

В рамках проекта «Финансирование обрабатывающих и перерабатывающий предприятий» экспортеры получат доступ к льготному кредитованию. Соответствующее распоряжение правительства КР подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Правительство КР с мая 2019 года запускает проект «Финансирование обрабатывающих и перерабатывающий предприятий», главной целью которого является оказания государственной финансовой поддержки субъектам предпринимательства в регионах страны, осуществляющим экспорт произведенной продукции и открытие новых предприятий, ориентированных на экспорт.

Отечественные предприятия (за исключением в городах Бишкек и Ош), осуществляющих свою деятельность в области пищевой переработке и легкой промышленности, смогут получить долгосрочные льготные кредитные средства в коммерческих банках под конечной процентной ставке 8-10 проектов годовых на 3-5 лет.

В отличие от предыдущего проекта «Финансирование экспортно ориентированных и импортозамещающих предприятий–1» новый Проект предусматривает право получения льготных кредитных средств (не более 1 млн. сомов на основные средства и не более 500 тыс. сомов на оборотные средства) субъектами предпринимательства в швейной отрасли, осуществляющих деятельность на основе патента.

Реализация Проекта будет осуществлена через отобранные коммерческие банки путем субсидирование процентных ставок, выданных кредитных средств. Соответствующие финансовые ресурсы предусмотрены в бюджете страны.

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