Государственная погранслужба КР отмечает 20-летие со дня образования

Личный состав Государственной пограничной службы КР отмечает День пограничника и 20-летие со дня образования службы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

После распада Советского Союза охрана внешних рубежей, в частности кыргызско-китайской границы, осуществлялась пограничными войсками Российской Федерации.

В целях защиты и охраны государственной границы Кыргызстана, обеспечения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства 28 мая 1999 года был издан указ президента КР "О пограничной службе Кыргызской Республики", который определил ее структуру, численность, порядок финансирования и материально-технического обеспечения.

Погранслужба республики образовывалась в составе Главного управления пограничной охраны при Министерстве обороны и Главного управления пограничного контроля при Министерстве национальной безопасности.

Месяцем позже, 17 июля 1999 года, в Бишкеке директор Федеральной пограничной службы России, генерал-полковник Константин Тоцкий и министр обороны Кыргызстана, генерал-полковник Мырзакан Субанов от имени правительств двух государств подписали Соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам и Соглашение о порядке передачи КР под охрану участков ее государственной границы, охраняемых ФПС Российской Федерации.

Процесс передачи под охрану Главного управления пограничной охраны Министерства обороны Кыргызстана участков государственной границы завершился 26 августа 1999 года, тогда был подписан акт о передаче всех отрядов под юрисдикцию ГУПО Министерства обороны Кыргызстана.

Так, в 1999 году, спустя почти 8 лет после обретения Кыргызстаном независимости, кыргызские пограничники впервые приступили к самостоятельной охране государственной границы.

В этом же году в Бишкекском военном авиационном летно-техническом училище состоялся первый выпуск офицеров-пограничников.

В период передачи государственной границы в Баткенском районе Ошской области боевики Исламского движения Узбекистана предприняли попытки вторжения на территорию Кыргызстана.

Это был первый боевой экзамен для военнослужащих Кыргызстана, который они держали уже в 1999-ом – 2000-ом годах.

Баткенские события наглядно продемонстрировали мужество и героизм людей в погонах. В летопись Вооруженных Сил Кыргызстана золотыми буквами вписаны имена военнослужащих, геройски погибших в боестолкновениях с вооруженными бандформированиями.

Баткенские события внесли коррективы в организацию пограничной службы Кыргызстана, заставив приступить к строительству новой системы охраны границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном.

В самые кратчайшие сроки в октябре и ноябре 1999 года были сформированы Баткенский, Лейлекский и Айдаркенский пограничные отряды.

В 2002-ом году 31 августа на основании Указа президента КР “О пограничной службе Кыргызской Республики” была создана единая Пограничная служба.

В 2003-ем были развернуты Чуйский, Джалал-Абадский и Таласский пограничные отряды.

Таким образом, была сформирована основа системы пограничной безопасности страны, обеспечивающая охрану всех участков государственной границы.

За годы существования в качестве единой, многопрофильной и централизованной структуры Государственной пограничной службой была проведена значительная работа по формированию пограничного пространства Кыргызстана, разработан механизм материально-технического и тылового обеспечения органов и войск, активно совершенствовалась нормативно-правовая база.

Сегодня пограничное ведомство республики выходит на новый уровень своего развития. Пограничные войска - это оперативные, мобильные подразделения, выполняющие задачи любого уровня сложности.

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