ЕБРР о поддержке развития транспортных коридоров в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проводит исследование устойчивых транспортных связей между Азией и Европой, финансируемое Европейской комиссией.

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

По ее словам, исследование, которое должно быть завершено к лету 2023 года, направлено на определение наиболее устойчивых транспортных связей между государствами Центральной Азии и расширенной Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T).

"У данного исследования две цели: определить наиболее устойчивые транспортные коридоры, соединяющие пять государств Центральной Азии с TEN-T, включая Кавказ, и предложить действия по их развитию, в том числе фактические инвестиции в инфраструктуру и необходимую благоприятную среду", - пояснила она.

Как отметила Харгитаи, до недавнего времени основным маршрутом, связывающим Северо-Восточную Азию с Европой, был Евразийский Северный коридор. "Он использовал Транссибирскую магистраль с Дальнего Востока России, ее ответвления проходили через Казахстан и Монголию. Средний, или Транскаспийский коридор, проходящий по территории Казахстана, как правило, считается вторым по эффективности наземным путем, несмотря на то, что он не является полной альтернативой Северному. Если этот коридор станет более предпочтительным новым маршрутом для грузовых компаний, перенаправление транзитных грузов, превышающих 10 процентов тоннажа Северного коридора, потребует крупных инвестиций по всему коридору, и его экономическую эффективность еще предстоит оценить", - сказала она.

Харгитаи также подчеркнула, что ЕБРР уже работает с транспортными и логистическими компаниями вдоль Среднего коридора, такими как казахстанская "Темирсервис Астана".

"Это оператор первой частной железнодорожной станции в Казахстане. В прошлом году Банк также подписал меморандум о взаимопонимании с морским портом Актау. ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита, который поддержит модернизацию погрузочно-разгрузочного оборудования и связанной с ним портовой инфраструктуры", - добавила управляющий директор.