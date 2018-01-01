Казахстан вступил в права председателя Совета Безопасности ООН

1 января 2018 04:03 (UTC+04:00)

Казахстан вступил в права председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Казинформ.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

Второго января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д'Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития». Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины».

Также на традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений Председателя.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы обозначены в политическом обращении Президента Нурсултана Назарбаева к СБ ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира». Их семь: I) достижение мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и безопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений с Казахстаном
Казахстан 30 декабря 2017 15:08
"Эйр Астана" объявляет тендер на закупку аксессуаров
Тендеры 30 декабря 2017 15:04
Казахстан направит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа и странам Карибского бассейна
Казахстан 29 декабря 2017 17:17
Роза Зяргярли выступила с концертом "С любовью из Азербайджана" в Актау (ФОТО)
Звёздный мир 29 декабря 2017 14:05
Зерновая страховая компания Казахстана избежала рисков потери базы капитала - S&P
Бизнес 29 декабря 2017 12:14
Рейтинг S&P казахстанского Qazaq Banki остается на пересмотре с негативными ожиданиями
Бизнес 29 декабря 2017 11:35
Fitch присвоило казахстанскому фонду недвижимости Самрук-Казына «Стабильный» прогноз
Бизнес 29 декабря 2017 11:08
Международный аэропорт в Казахстане выставлен на продажу
Бизнес 28 декабря 2017 19:53
Казахстанская компания объявляет тендер на закупку химпродукта
Тендеры 28 декабря 2017 17:17
Казахстан ратифицировал соглашение с Грузией о задолженности по госкредитам
Бизнес 28 декабря 2017 17:10
Парламент Казахстана определяет статус специальных экономических зон
Бизнес 28 декабря 2017 16:30
Внесены изменения в таможенный кодекс Казахстана
Казахстан 28 декабря 2017 15:44
Китайская компания построит ветровые электростанции в Казахстане
Энергетика 28 декабря 2017 14:24
Казахстан ожидает увеличение притока инвестиций из Ирландии
Бизнес 28 декабря 2017 11:06
Россия передала Казахстану новые Су-30СМ
Казахстан 28 декабря 2017 10:58
Главе МИД Азербайджана вручена медаль "25-летие независимости Республики Казахстан" (ФОТО)
Политика 27 декабря 2017 19:48
Азербайджанские инвестиции в несырьевые отрасли западных областей Казахстана составили $300 млн
Бизнес 27 декабря 2017 16:57
Президент Казахстанa утвердил Кодекс «О недрах и недропользовании»
Энергетика 27 декабря 2017 16:25