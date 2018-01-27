В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов

В ряде регионов Казахстана в субботу, 27 января, отменили занятия для учащихся из-за неблагоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ».

В Астане 27 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются.

В Алматы 27 января в связи с понижением температуры до минус 25 градусов во всех школах города отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы.

В Карагандинской области 27 января во всех общеобразовательных средних школах отменены занятия из-за сильных морозов. Ожидается температура до -33-35 градусов с ветром от 9 до 14 метров в секунду. От занятий освобождаются учащиеся 0-11 классов первой и второй смен.

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