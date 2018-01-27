В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов

27 января 2018 09:52 (UTC+04:00)

В ряде регионов Казахстана в субботу, 27 января, отменили занятия для учащихся из-за неблагоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ».

В Астане 27 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются.

В Алматы 27 января в связи с понижением температуры до минус 25 градусов во всех школах города отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы.

В Карагандинской области 27 января во всех общеобразовательных средних школах отменены занятия из-за сильных морозов. Ожидается температура до -33-35 градусов с ветром от 9 до 14 метров в секунду. От занятий освобождаются учащиеся 0-11 классов первой и второй смен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Между Алматы и Ригой будет запущен новый авиарейс
Бизнес 26 января 18:32
Казахстан будет сотрудничать с Италией в сфере переработки ТБО
Бизнес 26 января 16:13
Казахстанская компания увеличила производство меди
Бизнес 26 января 12:35
Добыча золота на горнообогатительном комбинате Казахстана значительно возросла
Бизнес 26 января 12:01
В Казахстане снизили скорость поездов из-за аномальных морозов в стране
Казахстан 26 января 12:01
"Казинвестбанк" прекращает свою деятельность
Бизнес 25 января 19:07
Активы Нацфонда Казахстана в Швеции остаются замороженными
Бизнес 25 января 16:39
Казахстан планирует введение безвизового режима с Индией
Бизнес 25 января 14:00
Нацбанк Казахстана об ожидаемом уровне инфляции
Бизнес 25 января 12:55
Казахстанские железные дороги увеличили перевозку зерна
Бизнес 25 января 11:52
Автомобильный грузопоток из Казахстана в Азербайджан будет расти - министр
Бизнес 25 января 10:35
Казахстан намерен развить новую международную клиринговую систему
Бизнес 25 января 09:57
В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"
Таджикистан 25 января 09:31
Казахстан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры
Бизнес 24 января 17:55
В Казахстане увеличилось производство безалкогольных напитков
Бизнес 24 января 16:26
Суд Амстердама отменил арест на активы Нацфонда Казахстана
Бизнес 24 января 12:09
В северной области Казахстана увеличится производство масличных культур
Бизнес 24 января 10:53
Вице-премьер: Транскаспийский международный транспортный маршрут обеспечивает доступ Казахстана через Азербайджан в Европу
Бизнес 23 января 18:57