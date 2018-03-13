Экономика Казахстана в 2018 демонстрирует уверенный рост

БАКУ /Trend/ - Экономика Казахстана за январь-февраль 2018 выросла на 4 процента.

Об этом во вторник сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая на заседании правительства страны.

«В текущем году по итогам двух месяцев сохраняется устойчивая динамика роста. Все основные индикаторы достигнуты. Рост ВВП за отчетный период составил 4 процента против 2,5 процента в аналогичном периоде 2017 года. Такая динамика обеспечена ростом обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Также выросли инвестиции и внутреннее потребление», - заявил министр.

По словам Сулейменова, инфляция замедлилась и с начала года составила 1,3 процента.

«Это самое низкое значение последних лет. В годовом выражении инфляция составила 6,5 процента (февраль к февралю)», - отметил глава ведомства.

Сулейменов также сообщил, что за два месяца текущего года международные резервы Казахстана увеличились на 2 процента до 90,8 миллиарда долларов. Золотовалютные резервы выросли на 2,2 процента до 31,4 миллиарда долларов. Активы Национального фонда выросли на 1,8 процента - до 59,4 миллиарда долларов.

Отметим, что рост инфляции в Казахстане в феврале 2018 года составил 0,7 процента по сравнению с январем 2018 года, а по сравнению с декабрем 2017 года - 1,3 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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