Увеличились объемы производства аграрной продукции в Северо-Казахстанской области

18 июля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объемы выпуска продукции сельского хозяйства в Северо-Казахстанской области в январе-июне текущего года увеличилось на 3,6 процента. Об этом сообщают в среду казахстанские СМИ со ссылкой на департамент статистики.

Уточняется, что объем валовой продукции сельского хозяйства за указанный период составил 62,1 миллиарда тенге.

Объемы произведенного мяса всех видов скота и птицы составили 33,9 тысячи тонн, коровьего молока - 251,6 тысячи тонн, куриных яиц - 370,1 миллиона штук.

Кроме того, в 1,6 раза возросло производство муки, минеральной воды и безалкогольных напитков, производство переработанного молока и сливок возросло на 35,2 процента, макарон - на 20,6 процента.

Официальный курс на 18 июля составил 343.06 KTZ/USD

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