Казахстан планирует значительно увеличить экспорт газа в Китай

Казахстан имеет планы значительно увеличить экспорт газа по направлению в Китай. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, пишет в среду Интерфакс-Казахстан.

"Да, есть планы такие. (...) Есть предварительная договоренность значительно увеличить. (...) По крайней мере, между двумя газовыми компаниями есть уже такие договоренности", - сказал К.Бозумбаев, отвечая на вопрос, планирует ли Казахстан наращивать экспорт газа в Китай.

Он отказался назвать планируемые объемы экспорта, уточнив лишь, что в 2018 году экспорт может достичь 5 миллиардов кубометров газа.

Глава национальной компании "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев также ранее подтверждал планы Казахстана по экспорту газа в Китай. По его словам, 5 миллиардов кубометров газа планируется поставить в КНР к октябрю этого года.

В 2017 году Казахстан приступил к экспорту своего газа в Китай. Ожидаемая экспортная выручка - около 1 миллиарда долларов. В 2019 году планируется увеличить экспорт газа в Китай до 10 миллиардов кубометров.

По данным Минэнерго республики, в настоящее время запасы газа в стране составляют 3,9 триллиона кубометров. В 2017 году Казахстан добыл 53 миллиардов кубов газа. Из них порядка 22 миллиарда были потреблены самими производителями (закачивание газа в пласт), на внутренний рынок ушло 13,8 миллиардов, а оставшиеся 17,2 миллиарда кубов - на экспорт.

Напомним, "КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90 процентов акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10 процентов - Национальному Банку Казахстана.

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