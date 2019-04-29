В Казахстане спасенным волчатам дали клички персонажей «Игры Престолов»

Пятерых новорожденных волчат, спасённых от браконьеров в Актогайском районе Карагандинской области, решили назвать как персонажей культового сериала «Игра Престолов», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Происшествие произошло 24 апреля. Защитники животного мира узнали о том, что браконьеры забрали волчат из логова. Правонарушители сами разместили видео в социальных сетях. Они намеревались продать добычу.

На браконьеров уже завели административное дело по статье 389 КоАП РК. Правонарушителям грозит штраф в размере 30 МРП (75 750 тенге).

Сейчас о щенках заботится егерь Агропромышленного холдинга «Сарыарка» Темирхан Базылов. Именно он предложил дать волчатам необычные имена - лютоволков Лето, Нимерия, Леди, Призрак и Серый Ветер.

«Он смотрит сериал «Игра Престолов». Вместе с нашими сотрудниками Темирхан отобрал волчат у браконьеров. В том момент он вспомнил, что в сериале есть эпизод, когда дети одного из главных героев нашли щенков лютоволка. Он решил, что это своего рода знак, - рассказал Абай Альжанов, заместитель руководителя Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В телеэпопее судьба почти всех лютоволков сложилась трагически. Несмотря на это, спасители уверены, что новорожденным зверям ничего не грозит. Сейчас им неделя. Они полностью здоровы, питаются молоком и скоро должны открыть глаза.

Когда щенки подрастут и окрепнут, специалисты решат, выпустить ли их на волю или же оставить жить в агропромышленном холдинге. Решение будет зависеть от состояния здоровья и сил животных.

Сейчас популяция волков в Карагандинской области насчитывает 400 особей. Охота на них запрещена. Отстрел этих хищников разрешен лишь в случае нападения на скот или людей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.