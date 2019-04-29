В Казахстане спасенным волчатам дали клички персонажей «Игры Престолов»

Пятерых новорожденных волчат, спасённых от браконьеров в Актогайском районе Карагандинской области, решили назвать как персонажей культового сериала «Игра Престолов», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Происшествие произошло 24 апреля. Защитники животного мира узнали о том, что браконьеры забрали волчат из логова. Правонарушители сами разместили видео в социальных сетях. Они намеревались продать добычу.
На браконьеров уже завели административное дело по статье 389 КоАП РК. Правонарушителям грозит штраф в размере 30 МРП (75 750 тенге).
Сейчас о щенках заботится егерь Агропромышленного холдинга «Сарыарка» Темирхан Базылов. Именно он предложил дать волчатам необычные имена - лютоволков Лето, Нимерия, Леди, Призрак и Серый Ветер.
«Он смотрит сериал «Игра Престолов». Вместе с нашими сотрудниками Темирхан отобрал волчат у браконьеров. В том момент он вспомнил, что в сериале есть эпизод, когда дети одного из главных героев нашли щенков лютоволка. Он решил, что это своего рода знак, - рассказал Абай Альжанов, заместитель руководителя Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
В телеэпопее судьба почти всех лютоволков сложилась трагически. Несмотря на это, спасители уверены, что новорожденным зверям ничего не грозит. Сейчас им неделя. Они полностью здоровы, питаются молоком и скоро должны открыть глаза.
Когда щенки подрастут и окрепнут, специалисты решат, выпустить ли их на волю или же оставить жить в агропромышленном холдинге. Решение будет зависеть от состояния здоровья и сил животных.
Сейчас популяция волков в Карагандинской области насчитывает 400 особей. Охота на них запрещена. Отстрел этих хищников разрешен лишь в случае нападения на скот или людей.
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