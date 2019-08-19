Казахстан и Германия обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

19 августа 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Укрепление взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сфере цифровизации и искусственного интеллекта очень важно для Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Заявление было сделано во время встречи Токаева с бывшим председателем немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда

Как сообщает пресс-служба, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

В рамках встречи, Клаус Мангольд проинформировал президента о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанских и немецких предпринимателей в конце года в Германии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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