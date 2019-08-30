Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

БАКУ /Trend/ - Казахстан представил в Секретариат ООН документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

На мероприятии присутствовали представители ООН и международного движения за ликвидацию ядерного оружия «ICAN», которое представляет собой коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира. Они поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения.

Передавая документ депозитарию, Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров отметил, что это событие стало еще одним важным практическим вкладом Казахстана в глобальные усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия.

Как говорится в сообщении пресс-службы, страна, где ровно 70 лет назад впервые была испытана советская атомная бомба, сегодня стала 26-м государством, приблизившим еще на один шаг перспективы вступления в силу исторического договора, который впервые устанавливает юридический запрет на ядерное оружие.

«Казахстан принимал активное участие в разработке и принятии текста договора. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения», - говорится в сообщении.

Продолжающиеся антиядерные усилия Казахстана руководствуются основополагающей инициативой первого президента страны Нурсултана Назарбаева о достижении безъядерного мира к 2045 году – столетию ООН. Принятие ДЗЯО в этой связи призвано стать важной вехой в истории борьбы за ликвидацию ядерного оружия, отмечают в пресс-службе.

Отметим, что для вступления договора в силу необходима его ратификация 50 государствами.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят седьмого июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН.

Казахстан стал 57-м государством-подписантом ДЗЯО (подписал второго марта 2018 года) и 26-м государством, ратифицировавшим договор.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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