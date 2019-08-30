Словакия сосредоточит свою деятельность в Казахстане в сфере защиты окружающей среды (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Словакия планирует сосредоточить свою деятельность в Казахстане в сферах защиты окружающей среды и образования, сообщили в пятницу Trend в министерстве иностранных дел Словакии.

«Словакия надеется на поддержание существующего уровня развития диалога с Казахстаном и ищет новые возможности дальнейшего сотрудничества со страной в рамках международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ», - сообщил источник в министерстве.

По словам источника, обе страны усердно работают над развитием всех сфер сотрудничества и, конечно же, всегда есть возможности для совершенствования.

«Один из важных моментов, который объединяет наши страны - твердая уверенность в принципе многосторонних отношений, что можно наблюдать на примере иностранной политики, как Казахстана, так и Словакии», - заметил собеседник агентства.

Источник также уточнил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров Словакии в Центральной Азии.

«Мы позитивно оцениваем наши двусторонние отношения и в 2018 году наши страны отметили двадцатипятилетние дипломатических отношений. Особенно в последнее время, политический диалог между нашими странами динамично развивается, чему способствовал ряд встреч и визитов на высоком уровне. Также, за последние два года значительно окреп политический диалог на уровне государственных секретарей министерств иностранных дел. Поэтому, мы высоко ценим заявление наших казахстанских партнеров о планах открытия посольства в столице Словакии - Братиславе», - подчеркнул собеседник агентства.

В дополнение, источник отметил, что Словакия поддержала ряд внешнеполитических инициатив Казахстана, в том числе председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, Саммит ОБСЕ в Нур-Султане в 2010 году, проведение EXPO-2017 и непостоянное членство Казахстана в Совете безопасности ООН.

«В свою очередь, Казахстаном была оказана поддержка таких Словацких инициатив как действующее председательство Словакии в ОБСЕ, избрание министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в качестве председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Словакия также стала одной из первых стран ратифицировавшей продление сотрудничества между Казахстаном и ЕС», - сообщил источник.

По словам источника, Словакия приняла участие в подготовке и поддержала принятие новой стратегии отношений ЕС со странами Центральной Азии, а также признает стратегическую роль, которую играют Казахстана и Центральной Азии в глобальных усилиях по развитию взаимодействия Европы и Азии.

В заключение источник отметил, что Словакия планирует сосредоточить свою деятельность в Казахстане в сферах защиты окружающей среды и образования, где основной акцент делается на увеличение казахстанских студентов в учебных заведениях Словакии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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