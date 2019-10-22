Глава государства поручил принять меры в связи с подорожанием хлеба и угля

22 октября 2019 05:27 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам принять неотложные меры в связи с ростом цен на «социальный» хлеб и уголь. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ».

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб Правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

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