В Казахстане четверых участников несанкционированных митингов привлекли к ответственности

27 октября 2019 18:54 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к административной ответственности четверых участников несанкционированных митингов, прошедших 26 октября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в воскресенье.

"26 октября в некоторых городах Казахстана зарегистрированы попытки организации несанкционированных митингов. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Всего в органы внутренних дел было доставлено 26 человек. "Четверо из участников несанкционированных митингов привлечены к ответственности: к штрафам и административным арестам. 22 человека после проведения профилактической беседы отпущены. В ходе пресечения попыток проведения несанкционированных митингов полицейские изъяли у правонарушителей рупоры и плакаты с информацией деструктивного характера", - пояснили в МВД.

Отмечено, что большинство граждан, которые, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры и МВД, поддались провокационным призывам экстремистских организаций, после разъяснений сотрудниками полиции о незаконности участия в митингах добровольно покинули места проведения акций. "Сотрудники полиции при обеспечении общественного порядка действовали корректно без применения специальных средств и грубой физической силы", - уточнили в пресс-службе.

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