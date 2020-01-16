Окончательное решение о судьбе Bek Air станет известно к концу января

БАКУ /Trend/ - Решение о дальнейшей судьбе авиакомпании Bek Air, самолет которой ранее потерпел крушение близ международного аэропорта Алматы, будет вынесено 20 января.

Об этом сказал генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питер Гриффитс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на репортаж телеканала "Хабар 24".

Отметим, что 10 января 2020 года было сделано заявление по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета. Как сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, Межгосударственный авиационный комитет рассматривает версию обледенения самолета Fokker-100, принадлежащего компании Bek Air, как основную причину аварии.

«Думаю, что к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air», - сказал Гриффитс.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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