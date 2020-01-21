В Bek Air прокомментировали выявленные недостатки летной годности авиакомпании

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение близ Международного аэропорта Алматы, назвала выявленные АО «Авиационная администрация Казахстана» (AAK) недостатки, касающиеся летной годности авиакомпании Bek Air, натянутыми и необъективными, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Bek Air.

Как отметила «Авиационная администрация Казахстана» (AAK), одним из основных нарушений в деятельности Bek Air было снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах - для отслеживания часов и циклов.

Как прокомментировали данный факт в Bek Air, в процессе эксплуатации возможны утраты некоторых идентификационных табличек на некоторых агрегатах. В этой связи, было принято решение о снятии табличек, имеющих слабое крепление к корпусу наиболее важных и дорогих агрегатов и хранения их в офисе инженерно-авиационной службы, а учёт агрегатов вести по записям в бортовых журналах и формулярах агрегатов.

«Таблички устанавливались на агрегаты в случае их отправки на замену или ремонт. Все таблички в сохранности и были представлены проверяющим. Кроме того, ни в одном документе, регламентирующем деятельность авиации, не имеется прямого запрета на указанные процедуры», - отметила компания.

Второй основной проблемой, по сообщению ААК, является существенное количество переноса агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для ведения этого процесса.

Как отметили в Bek Air, унификация эксплуатируемых самолетов позволяет авиакомпании использовать агрегаты с одного воздушного судна для установки на другие самолеты с последующим их возвратом после ремонта или замены.

«Данные операции не запрещены руководящими документами и практикуются во всем мире. Кроме того, эти действия вынужденно вызваны политикой таможенных органов, когда полученные запасные части могли неделями находится на таможенной очистке, проведении таможенных экспертиз и тому подобного. Данная информация была представлена проверяющим», - сообщили в Bek Air.

Касательно заявления ААК, что из изученных видеозаписей подготовки самолетов Bek Air видно, что проверка крыльев самолета на наличие на них льда не проводилась, авиакомпания заявила, что информация с видеокамер не может быть достоверной, так как они удалены от стоянок воздушных судов на расстояния более 200 метров.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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