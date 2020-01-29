Крушение самолета Bek Air: второй пилот скончался не от полученных травм

29 января 2020 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, причиной смерти второго пилота самолета Bek Air, потерпевшего крушение 27 декабря 2019 года близ Международного аэропорта Алматы, не являются травмы, полученные при авиакатастрофе, либо криминальные факторы, сказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Отметим, что 28 января 2020 года скончался второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air. 21 января он был выписан в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4.

«По любому факту гибели человека назначаются необходимые судебно-медицинские исследования. По предварительным данным, в этом случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при авиакатастрофе, ни другие криминальные факторы. Вопрос, скорее всего, заключается в его здоровье, но точно все это покажет судмедэкспертиза, которая занимает 30 дней», - сказал Кожаев.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствия крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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