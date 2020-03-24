Суды в Казахстане продолжат работу в условиях чрезвычайного положения

Следственные и административные суды не должны прекращать работу в условиях чрезвычайного положения. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда РК Айдос Садуакасов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

"В последнее время в соцсетях люди все чаще высказываются о необходимости полной приостановки деятельности судов в условиях чрезвычайного положения. В этой части считаю необходимым отметить следующее. Суды, в частности, следственные и административные, в прерогативу которых входит разрешение вопросов касательно прав человека, не должны прекращать работу. На суды возложена также миссия по обеспечению ужесточению наказания по преступлениям против личности (воровства, мародерства, грабежей) и неподчинения законным требованиям власти. Такие меры направлены на предотвращение ухудшения криминальной ситуации, соблюдение общественного порядка, государственного устройства и прав человека. Это особо значимо в условиях объявленного в стране ЧП", - говорится в сообщении.

Напомним, что 70% судей и работников судов страны перешли на дистанционный режим работы. Совместно с Генеральной прокуратурой разработан соответствующий алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Президент Касым-Жомарт Токаев, обращая особое внимание на вопросы охраны общественного порядка, подчеркнул о необходимости недопущения роста правонарушений во время ЧП. Содействовать полиции в этой работе подключены армия и Нацгвардия.