QAZAQ AIR открывает новый маршрут из Нур-Султана в Тараз

Qazaq Air возобновляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы в Шымкент, а также открывает новый маршрут. Как передает Trend, об этом сообщили Kapital.kz в пресс-службе авиакомпании.

С 17 мая возобновляется и выполнение регулярных рейсов в Шымкент, стали доступны перелеты Нур-Султан – Шымкент – Нур-Султан. С 18 мая возобновляется авиасообщение по маршруту Алматы – Шымкент – Алматы. C 18 мая возобновляется утренний рейс Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан. С 20 мая открывается новый рейс Нур-Султан – Тараз – Нур-Султан.

«QAZAQ AIR продолжает работу над возобновлением всех авиасообщений на внутренних перелетах. Вся информация по открытию рейсов в городах Атырау, Актау, Уральскt, Жезказганt будет размещена дополнительно», - указывается в сообщении.

Напомним, что с 11 мая 2020 года отменено требование об обязательном прохождении ПЦР анализа на COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа. Текущие требования для перелета – масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту.