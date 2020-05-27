Суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air

Суд в Казахстане арестовал имущество авиакомпании Bek Air, чтобы обеспечить иск о возврате клиентам денег за авиабилеты, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Суд арестовал имущество Bek Air для обеспечения группового иска по ходатайству истца, то есть комитета», - сообщили в пресс-службе алматинского суда.

Отметим, 22 апреля, в режиме видеоконференцсвязи проведено первое судебное заседание в Турсксибском районном суде Алматы по иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании АО «Bek Air» по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов.

Комитет представляет интересы 560 казахстанцев - клиентов АО «Bek Air», которые выкупили 1070 билетов на сумму свыше 37 млн тенге.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.