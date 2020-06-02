АО «Эмбамунайгаз» незаконно сожгло в факелах 1,3 млн кубометров газа в Атырауской области
АО «Эмбамунайгаз» незаконно сожгло в факелах 1.3 млн кубометров газа в Атырауской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Было установлено, что АО «Эмбамунайгаз» на факельных установках незаконно сожжено более 1,3 млн кубометров газа с высоким содержанием серы. В результате мер прокурорского надзора уполномоченным органом в доход государства взыскана сумма ущерба окружающей среде в размере 1 млрд 281 млн тенге», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.
Проинформировав, что также за эмиссии в окружающую среду без разрешения уполномоченных органов с ТОО «KMG Nabors Drilling Company» взысканы налоговые платежи на сумму 153,1 млн тенге.
Лента новостей
Вице-спикер: Государство и Президент Азербайджана особо заботятся о семьях шехидов и ветеранах войны
Агентство пищевой безопасности выявило болезни на яблонях, персиках и нектаринах в Азербайджане (ФОТО)
MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах
Президент Ильхам Алиев: Наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты