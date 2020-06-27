Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 20 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 569 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,9 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 47 (1,3%), город Алматы – 73 (2,1%), город Шымкент – 58 (3,9%), Акмолинская область – 20 (4,8%), Актюбинская область – 33 (4,6%), Алматинская область – 17 (2,6%), Восточно-Казахстанская область – 40 (6,6%), Жамбылская область – 13 (2,0%), Западно-Казахстанская область – 40 (3,1%), Карагандинская область – 48 (2,3%), Костанайская область – 31 (7,4%), Кызылординская область – 11 (1,8%), Мангистауская область – 5 (1,1%), Павлодарская область – 37 (6,2%), Северо-Казахстанская область – 37 (12,3%), Туркестанская область – 59 (8,3%).
Всего в стране выявлено 20 319 заболевших.