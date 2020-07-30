Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии
Короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии по итогам июля 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщается на официальном сайте киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.
Цель фестиваля KIMFF — продвижение талантливых режиссеров со всего мира. В состав жюри киносмотра входят молодые кинематографисты Словакии. Каждый месяц они определяют победителей, которые по итогам года претендуют на главные награды KIMFF в своих категориях.
Церемония вручения годовых наград запланирована на 26-28 мая 2021 года.
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