Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии

Короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии по итогам июля 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщается на официальном сайте киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Цель фестиваля KIMFF — продвижение талантливых режиссеров со всего мира. В состав жюри киносмотра входят молодые кинематографисты Словакии. Каждый месяц они определяют победителей, которые по итогам года претендуют на главные награды KIMFF в своих категориях.

Церемония вручения годовых наград запланирована на 26-28 мая 2021 года.